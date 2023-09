Renato Sanches, ecco quando si saprà la verità sul suo infortunio

Si dovrà aspettare fino a stasera, o al massimo domattina, per capire l'entità dell'infortunio di Renato Sanches. La Roma, infatti, è partita stamattina da Chisinau e arriverà in Italia intorno all'ora di pranzo. Possibile, quindi, che Renato faccia subito gli esami (a Trigoria o al Campus) e poi magari un approfondimento, se necessario, a Villa Stuart. A volte, in presenza di una lesione, il club lascia passare anche più di 24 ore prima degli esami strumentali, quindi la situazione è in divenire. Con ogni probabilità, però, il centrocampista non giocherà domenica sera in casa del Torino e forse potrebbe saltare anche la trasferta con il Genoa.