Lukaku e il consiglio del nutrizionista: segue una dieta speciale

Un pensiero fisso: il gol. Con la Roma e per la Roma. Niente di più. Romelu Lukaku è concentratissimo e non si vuole fermare. Quello visto finora - il primo centro in campionato contro l’Empoli e il bis decisivo in Europa League - può essere considerato un doppio antipasto pieno e abbondante. Adesso però c’è il resto, un menù ricco di portate attraverso l’Italia e l’Europa. Già, l’attaccante conta di mettere altri minuti nelle gambe per continuare a bucare la porta senza pensare al resto, alle questioni extra campo. Perché in Belgio tiene sempre banco il divorzio burrascoso con la sua ex agenzia, la Roc Nation Sports che fa capo a Jay-Z, dopo la turbolenta estate passata tra il ritorno all’Inter, la corte della Juventus e l’affondo decisivo della Roma. «Mi è bastata una telefonata di mezz’ora per accettare la proposta dei Friedkin», ha confessato Lukaku. Non solo. Da quando è sbarcato a Ciampino, accolto da 5mila tifosi, ha messo le tende a Trigoria, tra sedute, palestra e piscina, lasciando il “peso” di trovare una casa definitiva a Roma alla mamma e al suo staff che continuano a fare avanti e indietro dal Belgio per coccolarlo, per fargli avere la tranquillità di cui ha bisogno per giocare senza pensieri. Le pacche sulla spalla, inoltre, arrivano anche da lontano, sempre dal Belgio, da chi lo conosce bene fin dai tempi dell’Anderlecht. Il messaggio, lanciato dai suoi amici di sempre, è che Roma è la piazza giusta per Romelu perché si può concentrare solamente sul suo mestiere.