Roma, la terza maglia spopola in Italia e all’estero: vendute già migliaia

Terza maglia Roma: quando l'esordio?

Contro il Genoa non sarà possibile, il club sta invece studiando la soluzione Frosinone per domenica prossima o, in alternativa, il Servette in Europa League che ha la divisa da trasferta (firmata Adidas) interamente bianca. La Roma punta a cavalcare l’entusiasmo di questi primi giorni sulla terza maglia, per un consenso simile a quello ricevuto per la prima maglia, quella giallorossa. Insomma, Adidas non ha fallito in questa prima stagione con la Roma. I tifosi sono contenti delle tre maglie e non vedono l’ora di vedere quella nera in campo. “Ma questa è bella anche da indossare per strada perché ha un tocco sportivo ma al tempo stesso elegante e raffinato”, il commento di tanti romanisti.