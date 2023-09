Roma-Frosinone, novità per lo speaker per evitare fischi ai calciatori

ROMA - È già vigilia, è già speranza. Più in basso di così c’è solo da scavare direbbe Daniele Silvestri, cantante-tifoso, eppure la Roma deve scuotersi in fretta per evitare di peggiorare la situazione . Domani Mourinho ha bisogno assoluto di battere il Frosinone allenato dal grande ex, Eusebio Di Francesco . Solo così potrà placare il malcontento popolare e conservare il consenso del pubblico.

Al lavoro per Roma-Frosinone

Ieri il rientro a Trigoria è stato piuttosto ordinario. Non ci sono state sfuriate dell’allenatore né confronti tra i giocatori, anche se l’umore della banda non era allegro. La linea del gruppo è sempre la stessa: bisogna lavorare di più e meglio, senza porsi troppe domande, perché prima o poi la ruota girerà. Certo si avverte una certa divergenza di vedute con Mourinho, che ha evidenziato la mancanza di spirito di squadra a Genova. Pellegrini, intervistato poco dopo come rappresentante di spogliatoio, ha assicurato il contrario: se le prestazioni sono disastrose e i risultati deludenti non dipende dall’atteggiamento, ma da un periodo storto. Soltanto le vittorie quindi possono allineare nuovamente le visioni, cancellando o almeno oscurando certe crepe interne. Capita spesso nello sport.

Roma-Frosinone, le assenze

Intanto Mourinho studia novità obbligate dopo la sconfitta di Marassi: l’infortunio di Llorente, che rivedremo dopo la sosta di ottobre insieme a Smalling e Renato Sanches, rilancia l’attenzione sulle carenze strutturali della difesa. Le strade per coprire il buco - il quinto centrale è il lungodegente Kumbulla - sono essenzialmente due: la conferma della difesa a tre, abbandonata nella ripresa contro il Genoa, con l’inserimento fuori ruolo di uno degli esterni destri, cioè Kristensen, Karsdorp o Celik, e l’accentramento di Mancini; oppure la virata sul 4-3-3 con Mancini-Ndicka coppia centrale, il ritorno di Karsdorp a destra e la probabile conferma di Spinazzola a sinistra. Una decisione verrà probabilmente presa dopo l’allenamento di rifinitura, al quale parteciperanno tutti i calciatori convocabili.

Roma, le mosse per il Frosinone

In ogni caso Cristante sembra destinato a riprendere il suo posto in mezzo, nel nuovo ruolo di interno destro, con Paredes ancora in regia e Pellegrini come terzo elemento del centrocampo. Davanti invece potrebbe ritrovare un posto El Shaarawy nel ruolo naturale di ala sinistra, con Dybala che partirà dall’altro lato e Lukaku nel mezzo. L’obiettivo è fornire più palloni possibili al centravanti, che a Marassi ha potuto calciare in porta solo una volta, quando ha segnato in fuorigioco.

Roma-Frosinone, la novità dello speaker

Per la partita contro il Frosinone non è stato ancora dichiarato il sold out ma l’Olimpico sarà comunque pienissimo: ci saranno fischi per alcuni elementi della squadra ma la società, per evitare di stuzzicare la tifoseria, ha preferito organizzare una presentazione soft dei giocatori, i cui nomi saranno elencati senza la consueta enfasi. In questo momento meglio il basso profilo.