Mourinho: "Ho vinto una coppa e mezza con la Roma. E ho altri sei mesi...". E racconta un retroscena

José Mourinho rilancia. Eccome se rilancia. Lo Special One, in uno speciale Sky in cui viene intervistato da Federico Buffa (oggi è uscita la prima parte) si racconta tra passato, presente e futuro. Rilanciando, ancora una volta, la sua voglia di vincere con la Roma. Ecco le sue parole: "Sono sempre accusato di essere poco umile, devo dare ragione a chi lo dice. Ho fatto tante imprese, ma vincere la Champions League con il Porto è una super impresa con nove giocatori portoghesi che hanno giocato la finale di Champions League, sette ragazzi un anno prima non avevano nessuna partita in Champions League. Ma ci sono altre imprese perché se ho avuto la fortuna di lavorare con squadre con grandi budget, ho avuto la difficoltà di lavorare in squadre dove vincere è miracolo. Ho vinto con quel Manchester United, ho vinto una coppa e mezza con la Roma, non sono stato capace di vincere due coppe a Roma ma ne ho vinta una e mezza e ho altri sei mesi qui. Quella con il Porto è un’impresa che mi ha aperto le porte del mondo”.