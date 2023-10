Diretta Mourinho, Roma sotto shock: segui la giornata LIVE

Il retroscena svelato dal Corriere dello Sport-Stadio, a firma del direttore Ivan Zazzaroni, sul possibile esonero di José Mourinho in caso di sconfitta a Cagliari (con Flick come eventuale sostituto) agita la Roma giallorossa. Sui social e nelle radio non si parla d'altro, mentre la squadra - tutta con José - si prepara per scendere in campo per la rifinitura contro il Cagliari. Di seguito tutti gli aggiornamenti di una giornata convulsa.