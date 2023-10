Di Francesco e la lite con un giocatore: "Non mi sentii più a mio agio nella Roma"

Una lite forte con un giocatore del quale non vuole rivelare il nome ha segnato la fine della sua esperienza sulla panchina della Roma. Eusebio Di Francesco, il tecnico del leggendario 3-0 al Barcellona in Champions, racconta durante la sua chiacchierata esclusiva con il nostro inviato Roberto Maida un retroscena legato agli ultimi momenti della sua avventura giallorossa. "Facciamo un passo per volta"; ha detto Di Francesco a proposito del suo addio. "Intanto è il momento di raccontare che la Roma non mi esonerò ma sono stato io il primo a farmi da parte. Avevo comunicato ai dirigenti che non ero più a mio agio nella Roma, anche a causa del litigio con un calciatore". Il primo nome a venire in mente è quello di Dzeko. Ipotesi, però, smentita con forza dal tecnico: "Assolutamente no, con lui ero e sono in ottimi rapporti. Come con De Rossi. Non dico il nome per rispetto. Ma anche se ci fossimo qualificati contro il Porto in Champions, forse mi sarei dimesso".