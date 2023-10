Totti, pace con Spalletti? Quella frase sulla Nazionale che dice tutto

"Qua la mano, Luciano". Non lo dice Francesco Totti, ma forse lo pensa. Di aperture verso il tecnico che alla Roma lo condusse coattamente verso un tormentato finale di carriera ce ne sono state anche in passato. C'è da aggiungere questa, forse meno evidente ma comunque da segnalare. Durante un'intervista a Marca, l'ex capitano giallorosso ha risposto ad una domanda sulla Nazionale azzurra, uscita ferita nell'orgoglio da due Mondiali saltati. Un'onta da lavare quanto prima per rilanciare il marchio calcistico italiano in evidente fase di appannamento dopo il trionfo all'ultimo Europeo. "Quando rivedremo una Nazionale forte? Speriamo presto. L'Italia ha già saltato due Mondiali e non può permetterlo perché è uno dei paesi calcisticamente più forti al mondo. Mi auguro che, con il nuovo allenatore Luciano Spaletti, si possa trovare al più presto la soluzione migliore". Un messaggio beneaugurante verso l'(ex) odiato Luciano. Un messaggio di pace appena accennato? Forse...