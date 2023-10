Retroscena Mourinho: il gesto prima della stretta di mano con Palladino

La stretta di mano c'è stata. Educata ma gelida. Con una differenza rispetto al solito. Perché, generalmente, José Mourinho accoglie davanti la panchina ospite l'allenatore della squadra avversaria per il saluto, da perfetto padrone di casa. Stavolta, forse per dimenticanza o forse perché non ha gradito le parole di Palladino nei confronti dei suoi collaboratori di qualche mese fa, Mou quando è entrato si è accomodato direttamente davanti la sua panchina. Palladino è, allora, andato a salutarlo. La stretta di mano c'è stata. Polemica finita? Per Mou già da tempo, visto che ieri non ne ha voluto parlare in conferenza, per l'allenatore del Monza evidentemente anche.