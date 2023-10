Diretta Mourinho: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Roma-Monza

Aggiorna

16:11 Tris della Roma, non accadeva da aprile Terza vittoria di fila in campionato per la Roma, dopo i successi su Frosinone e Cagliari. I giallorossi, nel 2023, avevano infilato tre vittore consecutive soltanto ad aprile, contro Sampdoria, Torino e Udinese. La serie di successi attuali sale a quattro considerando anche il 4-0 rifilato al Servette in Europa League.

16:06 Palladino a Sky Queste sono state le parole di Palladino a Sky: "o non voglio fare polemica, se no per tre giorni si parla solo di quello che succede fuori dal campo, che sono cose che possono succedere. Dobbiamo essere bravi a spostare l’attenzione su quello che è successo in campo, sono orgoglioso dei miei ragazzi, per 60 minuti siamo rimasti in dieci in un ambiente complicato. Sono orgoglioso, in dieci contro undici abbiamo fatto molto bene. Nella ripresa abbiamo avuto 3-4 occasioni, purtroppo il calcio dice anche questo, io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Non commento gli episodi arbitrali, non l’ho nemmeno rivisto. Non so se c’era o no, ma sicuramente D’Ambrosio è andato in maniera decisa, ma è quello che chiedo ai miei difensori. Non sono arrabbiato con lui, lui voleva cercare la palla, purtroppo succede. Sono arrabbiato se la prossima volta non ci va". 16:04 Palladino su Gomez e la tensione finale Palladino parla poi della squalifica per doping a Gomez e delle tensioni finali di oggi contro la Roma, che hanno portato all'espulsione di Mourinho e del team manager del Monza: "Gomez? Sapevamo che sarebbe potuto accadere, speravamo accadesse il più tardi possibile. Vediamo cosa accadrà nelle prossime settimane, speriamo di riaverlo. La squadra ha però risposto bene, volevamo regalargli un grande risultato. Si sta allenando perché continua a crederci, aspettiamo le autorità competenti. Spera di tornare con noi al più presto. Cosa è accaduto nel finale? Sono spariti i palloni. Ci siamo un po’ arrabbiati, cercavamo i palloni, ma non c’erano. È accaduto e prendiamo atto di quello che è accaduto". LEGGI LA NOTIZIA SUI PALLONI SPARITI 15:58 Palladino, l'arbitro e le polemiche Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dice la sua in conferenza stampa sull'espulsione di D'Ambrosio al 41': "Non parlo mai degli arbitri, quello che chiedo ai difensori è quello, cioè accorciare e andare incontro alla palla. D’Ambrosio credo abbia fatto un intervento pulito non sono arrabbiato con lui. Sono orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto una grande partita nel primo tempo, siamo stati solidi contro una squadra forte e un ambiente che ha spinto tanto la squadra. In 10 contro 11 per più di 50’ abbiamo giocato con personalità e coraggio, ci siamo difesi molto bene e abbiamo sfruttato le occasioni di ripartenza. Peccato perché il calcio è anche questo, usciamo con l’amaro in bocca ma la partita ci farà crescere tanto". Le polemiche con Mourinho? "Stamattina mi sono svegliato con roba di polemiche con Mourinho, ma in realtà non è vero, ho grande stima per lui. I giornali enfatizzano queste cose, però con lui zero polemiche, anzi lo ringrazio per i complimenti. Glieli faccio anche io, sta facendo molto bene con la Roma, con delle finali, e accetto i suoi complimenti. Fanno piacere anche le critiche perché ti fanno crescere, mi fa piacere che i complimenti siano fatti ai miei ragazzi, abbiamo fatto una partita di spessore all’Olimpico e non era facile, ne siamo contenti". 15:45 I meriti dei giallorossi Mou parla del merito della Roma nel vincere la partita, nonostante una giornata non brillante: "Sì, veramente non brillante. Dal punto di vista tecnico, male, male, male. Abbiamo sbagliato tanti passaggi facili, tanti controlli, tante decisioni. Dal punto di vista fisico ho visto gente in sofferenza: Paredes, anche senza giocare o giocando poco, si è spostato dal Perù all'Argentina e al Perù. I due africani (N'Dicka e Aouar, n.d.r.) sono arrivati in una condizione pessima. Poi il Monza è una squadra di grande qualità tecnica dei giocatori e qualità tecnica dell'allenatore e ci hanno messo in difficoltà durante tutta la partita anche con un giocatore in più è stata una partita difficile. Abbiamo vinto per il cuore e per la voglia e per tutto quello che abbiamo provato a cambiare, ma penso che il Monza sia dispiaciuto perché avrebbero meritato qualcosa loro". 15:40 Mourinho ai canali ufficiali della Roma Mourinho ha parlato anche al canale Youtube della Roma: "Quello che conta sono i tre punti, è la cosa più importante, però penso che è giusto dire con umiltà che il Monza è stato molto bravo. Noi abbiamo sbagliato qualche opportunità, colpito due pali, ma anche loro potevano vincere la partita. Sono molto felice dei tre punti, ci sono tante altre partite in cui abbiamo giocato abbastanza meglio e non abbiamo vinto. Oggi invece abbiamo vinto senza meritare tanto perché il Monza ha fatto un'ottima partita". 15:32 La Roma ha infranto il muro Monza La Roma ha trovato il gol contro un Monza che non incassava gol da 437 minuti, oltre quattro partite di campionato. I giallorossi, dopo il successo di oggi, tornaranno a lavorare a Trigoria martedì in vista della gara di giovedì contro lo Slavia Praga e di domenica contro l'Inter.

15:23 La squadra si appoggia troppo a Lukaku? Ancora Mou in conferenza: "Io cerco sempre di avere l'umiltà di pensare agli altri. Ci sono partite in cui gli altri non hanno fatto niente per avere un risultato positivo, altre volte fanno tantissimo. Loro sono stati bravissimi anche in 10, non si sono messi dietro aspettando la fine. Bravi a trasformare una partita di 90 minuti in una partita da 20 minuti, anche questo è un talento. Non è ironia. Io sarei frustrato di tornare a casa con zero punti per quello che hanno fatto. Gagliardini e Pessina, non parliamo di Tonino e Peppino, hanno esperienza, ci hanno creato difficoltà. Per questo ho esultato così". 15:18 Il caso doping di Gomez Mourinho commenta il caso del Papu Gomez, trovato positivo al doping l'anno scorso, ma mai fermato dalla giustizia sportiva spagnola fino alla squalifica di due anni, arrivata in settimana. Gomez giocava nel Siviglia, che ha battuto la Roma nell'ultima finale di Europa League: "Gomez? Non ha giocato la finale di Europa League, penso che abbia giocato contro la Juventus con un controllo positivo". Poi si gli scappa la battuta: "Ho la tosse, però non voglio prendere quello sciroppo lì altrimenti sono in difficoltà anche io". LEGGI LA NOTIZIA 15:12 La Roma senza Dybala e Pellegrini Il livello del campionato e la Roma senza alcuni big: "Tecnicamente ci sono bravi giocatori, noi siamo più bravi. Non avere Dybala e Pellegrini insieme è difficile per noi, se hai uno o l’altro puoi avere più palla e controllo, non avere né Paulo né Lorenzo cambia tutto per noi. O giochiamo con un attaccante puro o mettiamo un altro a centrocampo, ma senza Lorenzo e Renato è più difficile. Nelle difficoltà, abbiamo trovato questa situazione di rischio, poi onestamente un punto o zero punti facendo 60 minuti con un uomo in più, anche se penso che abbiamo giocato 20 minuti con un giocatore in più; ogni volta che la palla stava fuori c'erano perdite di tempo, cambi, altre situazioni. Bisognava vincere, un punto o zero punti non cambia granché, cambia l’autostima, ma per la classifica no. Abbiamo rischiato, se avessimo perso sarebbe stata colpa mia, abbiamo vinto e tutto va bene".

15:10 Mourinho in conferenza stampa Mourinho si presenta in conferenza stampa, nella pancia dello Stadio Olimpico, partendo dal momento di El Shaarawy: "È più difficile per una persona essere accusato di qualcosa che non ha fatto che di qualcosa che ha fatto. Lui, i genitori, il fratello e la fidanzata hanno sofferto e lui ha sofferto per gli altri. Mi ha detto di non preoccuparmi e per questo il club ha voluto fare il comunicato. La partita in nazionale gli ha fatto bene per l'autostima e quando continuavamo a giocare male, perché male abbiamo fatto dal primo minuto, il cambio struttura ci ha fatto bene davanti. Dietro eravamo aperti a una possibile sconfitta. Il mio collega del Monza, quando ha visto il cambio partita, ha messo due giocatori che potevano far vincere loro. Qualità tecnica bassima oggi, ma grande emozione". 15:03 I tifosi e la partita Mourinho e la forza dell'Olimpico: "Se sono tifoso e sono a casa e la mia squadra non sta giocando bene io non ho la calma di sostenere la squadra. Per questo sono speciali. La squadra, non giocando bene, ha mantenuto cuore e calma. E’ una squadra in difficoltà ma sapeva di poterla vincere. La Roma ha fatto fatica? Nel modo di pressare dal primo tempo, poi con un giocatore in più e stato più facile. I miei giocatori hanno risparmiati energia. Abbiamo difeso bene nel primo tempo, loro non hanno tirato in pota. Contro il Monza se fa il blocco basso loro giocano e fanno possesso palla. In casa non puoi giocare come abbiamo fatto nel primo tempo. Il cambio di struttura fatto nel secondo tempo è stato un rischio. Dopo l’allenatore avversario è molto intelligente e quando vende un cambio di struttura mette Mota e mette un calciatore fantastico dietro mota. Bravi loro, fossi in loro sarei dispiaciuto per i zero punti”. Poi, sull'espulsione, spiega: “L’anno scorso nessuna tensione. Ci sono stati dei commenti brutti ma ci sta. L’espulsione è arrivata per il mio gesto e se l’arbitro pensa che era da rosso va bene”. Mou non andrà a San Siro nella prossima giornata, per affrontare l'Inter: "Mi dispiace non andare in panchina ogni partita in cui non vado". 14:59 Mourinho a Dazn L'allenatore della Roma si presenta ai microfoni di Dazn parlando della sua esultanza per il gol di El Shaarawy in extremis: "Era l'ultimo minuto, l’ho fatto anche col Sassuolo l’anno scorso. Quando segni all’ultimo in una partita che senti che sia difficile da vincere. esulti così. Abbiamo preso due pali, tante palle gol ma potevamo anche perdere. Anche loro senza pali hanno avuto due occasioni pericolose. Partita difficile che si poteva perdere, quando sei al 90’ manca solo il recupero. ma senti che quel gol può valere i tre punti. Io come allenatore devo allenare le cose. che facciamo male più che quelle fatte bene. Non siamo stati bravi, tecnicamente non bravi, fisicamente ho visto gente in sofferenza, gente che è andata in Africa come N'Dicka e Aouar e hanno fatto due partite da 90’, Paredes ha giocato poco, ma viaggiato tanto, dal Perù all’Argentina e ci ha messo 20 ore per arrivare a Roma. Il Monza è stato molto bravo". 14:53 La condizione della Roma Ancora Mourinho a Sky sul momento della Roma: "Io voglio giocare con Paredes e Cristante come principio base, poi non possono giocare tutte le partite. Oggi abbiamo avuto poco equilibrio e abbiamo avuto difficoltà. Il nostro miglioramento dopo Genoa è stato avere due giocatori fissi a centrocampo per compensare che non siamo una squadra molto veloce. Abbiamo cercato l’equilibrio, che oggi abbiamo perso quando abbiamo fatto i cambi per cercare di vincere. Però un pareggio con il Monza in dieci o una sconfitta è sempre un risultato negativo". 14:50 Il momento di El Sha e Zalewski Mou sul momento di El Shaarawy, sporcato dalle calunnie sulle scommesse: "Sono stati vicino a lui, ma per due minuti. Ho un rapporto vero con i giocatori. Quando sono critico sono diretto, sanno che è meglio una verità brutta che una bugia bella. Quando lui e il bambino (Zalewski, n.d.r.) mi hanno che non c’entrano nella vicenda allora mi sono fidato".

14:48 L'espulsione di Mou Mourinho parla poi dell'espulsione nel finale: "Perché sono stato espulso? Non lo so. Ho fatto due gesti alla panchina avversaria, ma non ho usato parole offensive. L’anno scorso abbiamo avuto un’ottima partita a Monza e dopo la partita gente brava, ma ancora cruda e senza esperienza, ha avuto brutte parole nei nostri confronti. Oggi l’unica panchina che ha fatto un grande show e pressione sull’arbitro è stata la loro. Non critico questo, critico che dopo una partita non devi usare parole brutte. Le mie parole per loro sono solo brava squadra, bravissimo allenatore, non c’è bisogno di questo". LEGGI LA NOTIZIA 14:46 Le prime parole di Mourinho Mourinho a Sky: "Penso che loro non meritassero di perdere. Sono molto felice per i 3 punti, sono felice perché ho sentito la squadra in difficoltà. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto, fisicamente ho visto la gente in difficoltà, alcuni hanno viaggiato tanto. Paredes, Perù e Argentina, i due africani, questi tre erano in difficoltà. Gli avversari sono stati bravi, hanno un allenatore bravo. Abbiamo vinto con il cuore, abbiamo preso due pali, è stata una partita di livello tecnico basso. I due attaccanti? Senza Dybala e senza Pellegrini ci manca un link, ho provato a farlo con Aouar. Abbiamo già giocato con due attaccanti puri, abbiamo anche fatto risultati positivi. La verità è che quando abbiamo due attaccanti puri chi fa da collegamento? Senza avere un dieci come Lorenzo o Paulo che è un secondo attaccante è più difficile per noi. Loro erano chiusi, difensori centrali esperti. Marì era fantastico per loro, hanno gestito bene dal blocco basso. In panchina c'era gente veloce, sono entrati Mota e Vignato, lui ha fatto benissimo. Noi abbiamo preso la decisione opposta, abbiamo perso compattezza e loro hanno messo giocatori veloci e creativi. È stata una partita bellissima. Stephan ha questo feeling con il gol, con gli ultimi minuti e ha fatto un gol per noi".

14:41 Mou espulso da Ayroldi L'arbitro Ayroldi ha espulso Mourinho al 7' di recupero per un battibecco con la panchina del Monza: le immagini hanno mostrato l'allenatore della Roma fare il segno di parlare e di piangere a un avversario a bordo campo. Roma-Monza 1-0, tabellino e statistiche 14:35 Tra poco le parole di Mourinho José Mourinho si presenterà tra poco ai microfoni delle tv collegate per commentare la gara tra Roma e Monza. A seguire ci sarà anche la conferenza stampa dell'allenatore portoghese. Stadio Olimpico, Roma

