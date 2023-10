José Mourinho, subito dopo la fine della partita con il Monza, si presenta in tv e non le manda a dire a Raffaele Palladino: "L'anno scorso ci sono stati brutti commenti di gente senza esperienza. Oggi se c'è una panchina che ha fatto sempre casino con l'arbitro è stata la loro, non la nostra. Io ho fatto due gesti e se questo vuol dire espulsione lo accetto". Un'espulsione che, ancora una volta, gli farà saltare Inter-Roma a San Siro.