José Mourinho, come tutti i romanisti, esausto e in tensione alla fine di Roma-Lecce. Per questo, alla fine di Roma-Lecce, il tecnico in panchina si regala un momento di pace e dà un bacio a Aouar. Poco prima, infatti, il centrocampista era stato inquadrato con le mani in volto. Agitato anche lui. Prima del gol di Lukaku e del bacio scaccia pensieri di Mourinho.