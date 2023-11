Ex romanista si emoziona per la sua maglia allo stadio, lo riconoscete?

All'Olimpico si gioca Roma-Lecce. Maglie di Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Ma anche magliette di Totti, come da anni. All'improvviso, però, compare una maglia arancione numero 32. E' la maglia di Alexander Doni, portiere brasiliano della Roma dal 2005 al 2011. Proprio gli anni migliori con Spalletti in giallorosso. E' stato lo stesso Doni a pubblicare l'immagine sui suoi social scrivendo: "Oggi a Roma, ancora si ricordano di me". Difficile dimenticare: Doni ha vinto tre trofei in giallorosso disputando 199 partite.