Roma, il nuovo coro della Curva Sud è virale: ecco il testo e canzone originale

Un coro che, dall'inizio di questa stagione, è partito dalla curva Sud ed è diventato sempre più amato dagli altri tifosi. Talmente amato che ieri non solo ha fatto da colonna sonora alla rimonta della Roma contro il Lecce , ma è stato anche accompagnato dalla musica. Per la prima volta, infatti, dagli altoparlanti dello stadio sono partite le note che fanno da melodia al testo cantato dai tifosi. Ecco i dettagli.

Giallorossa con la lupa sopra il petto, la musica e tutte le parole

La melodia è quella della canzone "La colegiala", canzone peruviana degli Anni 80. Il testo, invece, è questo: "Giallorossa con la lupa sopra il petto, io di amarti non la smetto, sei la squadra del mio cuor! Non mollare, anche se poi giochi male, torneremo qui a cantare, per la squadra del mio cuor!".