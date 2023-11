Mourinho squalificato per Slavia Praga-Roma: ecco da dove segue la partita

È quasi terminata la squalifica europea per José Mourinho, che anche stasera contro lo Slavia Praga non ha potuto dirigere la Roma dalla sua area tecnica. In panchina è andato Foti mentre il tecnico portoghese, come già aveva fatto a San Siro contro l'Inter ma non solo, ha scelto la tribuna stampa per seguire la gara. Posto speciale per lo Special One, che si è seduto nelle tribune in alto, nella zona solitamente riservata ai telecronisti.