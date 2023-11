El Shaarawy in lacrime dopo il derby: il post per l’allenatore fa commuovere

El Shaarawy, il commovente post

Il post parte con delle parole che mister Donati disse a El Shaarawy tanti anni fa: “Ste, guarda che prima di andarmene ti voglio vedere in Serie A”. Il giallorosso ha mantenuto la promessa. "Non me la scorderò mai questa frase, avevo 10 anni e tu circa 80. È stata una promessa fatta di passione ambizione e umiltà, quella che tu mi hai trasmesso insegnandomi a giocare a calcio. Non solo ho realizzato il tuo desiderio ed il mio sogno di giocare in serie A e in Champions League ma mi hai anche visto indossare la maglia della Nazionale. E se oggi sono qui tanto lo devo a te che sei stato un maestro di calcio e di vita. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò mai, Ti voglio bene Mr Donati, Buon viaggio".