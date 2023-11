Guerrero: "Mourinho tratta bene mio figlio"

Julen Jon Guerrero, centrocampista che è nel giro della Primavera della Roma, è il figlio di Julen Guerrero, leggenda dell'Athletic Bilbao. Il papà del classe 2004 ha rilasciato un'intervista ad As mettendo il focus sull'avventura del figlio a Trigoria con la squadra dei baby giallorossi: "Sta andando bene. È una bella esperienza positiva. Vive in un altro Paese, conosce un'altra forma di calcio, un altro modo di lavorare. E' solo, questo fortifica anche a livello personale. Sarà un'esperienza molto benefica. E in questo senso sta lavorando giorno dopo giorno, cercando di continuare a crescere, che è il suo obiettivo. Se ha avuto modo di allenarsi con Mourinho? Si è allenato per diversi giorni, la verità è che il trattamento che gli è stato riservato è stato molto buono. Da quello che mi dice, Mourinho accoglie molto bene i giovani, cerca di aiutarli. Tutta l'esperienza che accumulerà allenandosi con lui e con i giocatori della prima squadra gli servirà".