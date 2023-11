Azmoun, tutti pazzi per il Messi iraniano: che doppietta in un quarto d'ora!

Tre minuti, tra il 12' e il 15' del primo tempo, sono bastati ad Azmoun per siglare una doppietta contro Hong Kong con il suo Iran nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il "Messi iraniano", così come lo chiamano in patria, si è reso ancora una volta protagonista con la maglia della sua nazionale, un messaggio indiretto anche per la Roma e per Mourinho per avere sempre più spazio in giallorosso. Prima ha sbloccato con un diagonale di mancino da dentro l'area, poi ha raddoppiato appena tre minuti dopo, mettendo in discesa il match per l'Iran.