Lukaku sostituito con il Belgio, problema fisico? Lui chiarisce tutto

Quattro gol in un tempo con il Belgio e l'ingresso nella storia. La sostituzione di Romelu Lukaku a metà tempo nella sfida con l'Azebaigian ha fatto rumore e creato qualche dubbio su un eventuale problema fisico che non c'è. L'attaccante, infatti, sta benissimo. “Si è parlato molto di me in estate. Ho lavorato e sono stato in silenzio. Ora hai visto cosa posso fare”, ha detto Lukaku a Het Laatste Nieuws.