Il figlio di Dino Viola: "Pallotta? Una delle pagine più nere della Roma”

La Roma della famiglia Viola

“Rispetto al passato queste sono gestioni diametralmente opposte - continua Ettore Viola nella trasmissione di Roberta Pedrelli - ai miei tempi, la scelta dei giocatori da comprare veniva fatta dall’allenatore, condivisa dal presidente e ratificata dal direttore sportivo. Così facendo i risultati arrivano e i nostri sono sotto gli occhi di tutti: Uno scudetto, quattro volte la coppa Italia e considerati da molti tra le squadre più forti del mondo. Inoltre, Dino Viola è stato un presidente che ha combattuto quasi sempre contro il Palazzo”.

Le critiche alla presidenza Pallotta

“La presidenza Pallotta, da me combattuta giornalmente - sotolinea - è stata una delle pagine più nere della storia romanista, seconda solo a quella di Ciarrapico. Pallotta non faceva calcio, ma altre cose. Per fare calcio ci vuole cuore, entusiasmo, soldi e dedizione. Nella prima gestione americana non c’era niente di tutto questo. Ora ci troviamo con un’altra gestione americana, ma per fare calcio ci vuole un minimo di esperienza nel settore. Per vincere bisogna saper capire cos’è il mondo del calcio. Penso che ci sia bisogno di qualche italiano che possa suggerire cosa sia meglio fare o non fare. Mio padre entrò nel calcio sapendo che ci avrebbe perso dei soldi, oggi nessuno è disposto a farlo”.