Mancini, discussione con un tifoso arrabbiato: ecco cosa si sono detti

La Roma con il Sassuolo ha mostrato ancora una volta la sua natura. Una squadra che non molla mai: due gol segnati dopo il 75’ (siamo già a quota 13) e un’altra vittoria in rimonta. Roba per cuori forti. I circa cinquemila tifosi giallorossi al Mapei Stadium hanno sostenuto la squadra, cantando fino alla fine. A un certo punto si sentivano solo loro. E dopo un brivido finale è partita la festa per l’aggancio al quarto posto.

Mancini discute con un tifoso della Roma: "Aspetta la fine della partita"

Non tutti però erano così sereni. Sui social infatti è spuntato un video in cui si vede Mancini con il giubbotto, che prima di rientrare negli spogliatoi si ferma a parlare con un tifoso in tribuna, molto arrabbiato nonostante la vittoria. “Ho capito, posso esse’ incazz…. per il primo tempo?”, dice il tifoso al capitano della Roma. La risposta di Mancini è impeccabile: “Ok, ma aspetta la fine della partita”. Con questa Roma, bisogna saper soffrire e aspettare sempre la fine. Anche perché Mourinho è riuscito più volte a cambiare il match con i cambi ora che ha tanti giocatori a disposizione, come a Reggio Emilia. È stata comunque una protesta isolata, perché erano tutti con Mancini: “Anche loro erano incazz….” (a fine primo tempo, ndr), replica un altro tifoso. “Vai Mancio”, e “Grande capitano”, sono gli altri incoraggiamenti che arrivano dalla tribuna. Per la Roma era una partita molto importante, ed è stata vissuta con grande tensione. Alla fine Mourinho è andato in campo ad abbracciare i suoi giocatori.