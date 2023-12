Amarcord Roma: ricordate cosa fece Jeremy Menez quindici anni fa?

Oggi, 6 dicembre 2023 , ricorre un anniversario particolare, legato ad uno dei giocatori rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi. Si tratta di Jeremy Menez , arrivato alla Roma nell'estate del 2008 dal Monaco , e che ha poi lasciato la Capitale nel 2011 per passare al Paris Saint Germain .

Menez, quindici anni fa il primo gol con la Roma

Quindici anni fa, 6 dicembre 2008, al Bentegodi di Verona durante Chievo-Roma (terminata 1-0 per i giallorossi) è arrivata la prima rete di Menez. I giallorossi, guidati da Spalletti, sono in piena ripresa con tre vittorie consecutive. Contro il Chievo sboccia il talento del giovane francese, che dopo i primi mesi vissuti in panchina si sblocca finalmente decidendo la partita con il gol vittoria al 69', con un bellissimo tiro al volo.