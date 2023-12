Mancini: "Mourinho è il migliore, voglio un altro trofeo con la Roma"

ROMA - Mentre la Roma si prepara ad ospitare la Fiorentina in uno scontro diretto per la zona Champions League , per José Mourinho arriva una vera e proprio dichiarazione d'amore calcistico da parte di Gianluca Mancini , uno dei pilastri della squadra che lo 'Special One' ha condotto a vincere una Conference League e a giocare una finale di Europa League.

Mancini elogia Mourinho e sogna con la Roma

"Qualsiasi allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa - ha detto il difensore giallorosso in un'intervista a Sportmediaset -, se devo citarne uno Gasperini mi ha dato tanto, facendomi crescere sotto ogni aspetto per stare in Serie A. Oggi ho il migliore - ha poi aggiunto Mancini riferendosi a Mou - e imparo da lui ogni giorno sotto ogni aspetto, tattico e psicologico". Così sulla fascia da capitano che indossa quando in campo non c'è Pellegrini: "Qui è una cosa importante e l'ho capito con il tempo. Ora voglio un altro trofeo con la Roma". Un commento infine su Dybala e Lukaku, suoi 'avversari' in allemanento: "Due ragazzi eccezionali e poi giocatori fortissimi. È bello difendere contro di loro perché puoi imparare".