Mourinho, un'ammenda da devolvere in beneficenza per le frasi su Marcenaro e Berardi

Per Mourinho nessuna squalifica dopo il patteggiamento con la procura federale, ma un'ammenda da 20 mila euro da devolvere all'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL). La stessa sanzione, anch'essa da devolvere all'AIL, è stata applicata anche all'AS Roma. Questa la decisione per le parole su Marcenaro e Berardi prima di Sassuolo-Roma. Il club è molto soddisfatto per come si è conclusa la vicenda, consapevole che è stato fatto tutto il possibile. C'è stato un rapporto costante tra la Roma e la procura, che ha riconosciuto lo spirito costruttivo della società giallorossa. È stato dimostrato che l’atteggiamento della panchina della Roma è totalmente diverso rispetto al passato, e anche per questo la procura si è resa conto che quando Mourinho parlava di "stabilità emozionale" prima della sfida con il Sassuolo non cercava uno scontro: le dichiarazioni non erano lesive nei confronti di Marcenaro e nemmeno di Berardi, ma sono solo state male interpretate.