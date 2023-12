Bonucci e la foto virale: i tifosi della Roma commentano e si dividono

Una foto di Natale, con la moglie e i tre figli. I social ne sono stati invasi in questi giorni, Leonardo Bonucci non ha fatto eccezione. Sotto la bella e semplice immagine di famiglia, però, praticamente tutti i commenti riguardavano il calcio e il possibile trasferimento alla Roma. Con i tifosi divisi: la maggior parte è scettica, per usare un eufemismo, sul possibile arrivo di Bonucci a Trigoria, ma c'è anche chi vede il suo arrivo come un'occasione per accrescere, almeno, l'esperienza e la personalità. "Non mangiare troppo che Mourinho te fa correre", scrive qualcuno. Al netto dei messaggi non esattamente eleganti, c'è chi gli chiede di "non venire alla Roma per favore" e chi sottolinea: "Resterai sempre l'emblema della Juventus". In molti esprimono dubbi "sulla tenuta fisica, ormai non è più affidabile" mentre qualcuno si limita a commentare con dei cuori giallorossi. Non è (ancora) romanista, non c'è (ancora) la certezza che lo diventerà, eppure il possibile arrivo di Bonucci alla Roma è uno degli argomenti più caldi di questo Natale.