Ha fatto discutere il botta e risposta a distanza tra Mourinho e Massimo Mauro, al termine del match di Coppa Italia tra Roma e Cremonese. Nel corso delle interviste del post partita, il tecnico giallorosso ha polemizzato per delle dichiarazioni dell'opinionista di SportMediaset, assente in quel momento in studio. Il giorno dopo è arrivata la replica di Mauro. A commentare l'accaduto è stato Mario Balotelli nel corso del programma Vox to Vox di Tvplay.