L’ira di Mourinho e quei precedenti con Aureliano

Alla fine della partita Mourinho ha scelto di non parlare. Così come tutta la Roma. Troppo il malumore per un arbitraggio ritenuto negativo verso la sua squadra, troppa la frustrazione per un’espulsione rimediata nel finale quando neanche si era accorto della sanzione di Aureliano nei suoi confronti. Un duello dal primo all’ultimo minuto con l’arbitro di Bologna e che ha scatenato la furia dello Special One per episodi controversi ed errori di valutazione nel corso della partita. Il weekend infuocato sui campi della Serie A si è concluso con la contestazione della Roma e l’ira dello Special One. A cominciare dal fallo di Ruggeri non visto da Aureliano, poi invitato dal Var al monitor per fischiare il rigore.