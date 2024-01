Prima le parole a distanza, ora il possibile faccia a faccia in tv. La Coppa Italia potrebbe far ritrovare José Mourinho e Massimo Mauro per un confronto. Infatti, dopo le frecciate che i due si sono mandati, il giocatore ex Juve sarà negli studi di Sport Mediaset in occasione del derby Lazio-Roma, valido per i quarti di finale del torneo.