Roma, 47 anni fa nasceva il Cucs: dove si trova oggi lo storico striscione

C'è una data che ogni romanista conosce. E anche chi non la conosce, prima o poi, imparerà a farlo. Non si può essere tifosi, davvero, della Roma, senza sapere che la storia del tifo, non solo in città, ma in Italia, è cambiata il 9 gennaio 1977, quando fu fondato il Commando Ultrà Curva Sud. Oggi quel gruppo, in senso stretto, non esiste più. Ma come tutti i grandi amori, o come tutti i grandi sentimenti anche non d'amore, continua ad esistere nel cuore di chi resta. Nel cuore di chi lo ha fondato, vissuto, amato, ammirato. Ma anche nel cuore di chi ne ha raccontato le storie o di chi ne ha, semplicemente, sentito parlare. Il gruppo non c'è più, ma lo storico striscione che per anni ha fatto compagnia alla Roma in casa e in trasferta esiste ancora. E non potrebbe essere custodito da mani migliori.