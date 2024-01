Rosella Sensi, l'addio di Totti alla Roma e la rottura con Ilary Blasi: cos'ha detto

ROMA - Rosella Sensi, ex presidentessa della Roma, è stata ospite su Rai1 a 'La volta buona' e ha raccontato come ha vissuto le fasi delle carriera e della vita privata di Francesco Totti, capitano dell'ultimo scudetto giallorosso. Il giorno del ritiro "ho pianto tanto, Francesco è la Roma, non solo per i romanisti. È un simbolo del calcio italiano. Ha dato un sogno e può dare un sogno a tante persone e tanti bambini che scendono in campo durante la settimana. Ed è un simbolo anche fuori del campo. Con lui avevo fatto un contratto a vita mantenendo un ruolo da dirigente a vita, a sua scelta, perchè se lo meritava e aiutava la Roma. Non per fare un regalo a Francesco, e lui avrebbe fatto un regalo alla Roma".