De Rossi e il primo discorso da allenatore: cosa ha detto ai giocatori

. Non ci ha dovuto pensare due volte, non ha dovuto riflettere neanche per un secondo sull’offerta arrivata da Trigoria. Daniele De Rossi ha detto sì alla Roma ancor prima di parlare del contratto, dello stipendio o dell’obiettivo da raggiungere. Quello, da tifoso e seguendo le vicende giallorosse, già lo conosceva: qualificazione alla Champions, vitale per le casse del club. De Rossi ieri mattina, intorno alle 9, ha avuto ben tre contatti: i primi due con Ryan Friedkin, per un punto della situazione sulla panchina e sviluppare una strategia per questi ultimi cinque mesi della stagione, poi con il presidente Dan per sancire definitivamente l’accordo. Talmente è stata forte la volontà di tornare alla Roma che De Rossi non ha preteso un ingaggio elevato: è stato deciso un compenso di gran lungo inferiore al milione di euro, più naturalmente quello per il suo staff. Con un obiettivo:A fine stagione poi, in caso di raggiungimento dell’obiettivo, si discuterà del prolungamento del contratto.