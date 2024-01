Totti in attesa del ritorno alla Roma con De Rossi: tutti i dettagli

L'attesa in questo caso non accende il desiderio. Assomiglia piuttosto a una dolce tortura, come quella dell’innamorato che guarda costantemente whatsapp per capire se ha ricevuto il messaggino desiderato. Francesco Totti non si offre alla Roma e non lo farà mai. Ma dopo il ritorno di De Rossi, con il quale si è già confrontato, un po’ spera che i Friedkin pensino a richiamarlo a Trigoria per proporgli la posizione rimasta vacante: il direttore tecnico, una sorta di collante tra la squadra e gli alti vertici, strettamente indirizzato all’interesse collettivo.