Mourinho, auguri speciali al figlio con la Conference League

È un giorno speciale per la famiglia Mourinho. Il giovane José Mario compie 24 anni, con lo special one che gli ha fatto gli auguri attraverso i social. Nessun fiume di parole da parte dell'ex tecnico della Roma, ma un semplice "Happy Birthday my man!". Il post è stato corredato da una serie di foto, tra cui una in particolare che ha attirato le attenzioni dei romanisti.