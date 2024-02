Coppa d'Asia, niente ritorno a Roma per Azmoun: l'Iran batte il Giappone e vola in semifinale

Niente da fare per la Roma: Sardar Azmoun non torna a Trigoria. L'attaccante, con il suo Iran, vola in semifinale di Coppa d'Asia dopo aver battuto, all'ultimo secondo il Giappone. L'Iran affronterà la vincente di Qatar-Uzbekistan. Per Azmoun 99' in campo, cioè tutta la partita recuperi compresi, e un assist.