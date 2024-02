L'uomo derby Yanga-Mbiwa torna in campo: ecco dove giocherà

L'ex Roma Yanga-Mbiwa riparte dalla quinta serie francese

Infatti nello scorso weekend ha esordito nella quinta divisione francese, lo Championnat National 3, con la maglia dell'Istres. Subito titolare nella vittoria per 2-0 contro il Lucciana. Yanga-Mbiwa non giocava dal febbraio del 2020, quando scese per l'ultima volta in campo con la seconda squadra del Lione nella quarta serie francese. Il difensore aveva lasciato la Roma dopo solo una stagione per tornare in Francia proprio all'OL. Dopo diversi problemi fisici, era passato nella seconda squadra fino a questa nuova avventura.