Roma, Baldanzi raggiante: "Sono felice. E sui Friedkin..."

Intervistato dal podcast creato dalla Roma, Tommaso Baldanzi ha parlato delle sensazioni dopo la prima settimana vissuta in giallorosso: "Il fatto che mi abbiano voluto i Friedkin per me sinceramente non è una pressione, ma è un motivo di grande orgoglio e sono felice. Ringrazio la proprietà e il direttore che c'era e il mister. È un motivo di orgoglio e spero di poter ripagare la fiducia, è il mio obiettivo e lavoro per questo".