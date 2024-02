Smalling si ferma ancora: interrotto l'allenamento a Trigoria

Ieri mattina alle 10.30 la Roma di Daniele De Rossi ha ripreso gli allenamenti per cominciare la preparazione alla sfida di giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord. Chi è sceso in campo per novanta minuti (o quasi) contro l’Inter ha svolto il classico e consueto lavoro di scarico in palestra per recuperare le energie, campo invece per tutti gli altri. Chris Smalling ha svolto soltanto metà dell’allenamento: quindi la parte atletica, il torello e qualche esercizio tattico prima di lasciare il campo. Sarebbe stata una sua decisione, probabilmente determinata o da un fastidio fisico o dal timore di infortuni visto il campo pesante per la forte pioggia scesa anche ieri sul Fulvio Bernardini. Oggi se ne saprà di più.