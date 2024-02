Roma-Feyenoord, un record pazzesco: Olimpico mai così pieno!

ROMA - Dopo il pareggio ottenuto a Rotterdam, la Roma di Daniele De Rossi sfida il Feyenoord nella partita di ritorno dei play off dell’ Europa League . Sono stati venduti tutti i biglietti a disposizione, all’Olimpico ci sarà il tutto esaurito , e per questo motivo la società ha deciso di mettere a disposizione dei tifosi giallorossi altri tagliandi per la partita di domani sera nel settore dei distinti che solitamente viene destinato alla tifoseria ospite. Il divieto della Prefettura per l'arrivo a Roma dei tifosi del Feyenoord consentirà ad altri tifosi della Roma di assistere alla sfida di giovedì sera anche dal settore dei Distinti Nord-Ovest, solitamente riservato alla tifoseria ospite.

Roma, altri quattrocento posti all’Olimpico

La sfida decisiva per restare in Europa è molto attesa, il popolo giallorosso cercherà di spingere la formazione romanista verso la fase a eliminazione diretta della competizione. Oltre 67 mila spettatori avranno modo di assistere alla partita contro la squadra olandese: rispetto al passato ci saranno quattrocento spettatori in più per seguire la Roma. Un’atmosfera incredibile per un traguardo alla portata.