Retroscena De Zerbi, il gesto per due giocatori prima della Roma. C'entra il Napoli

Roberto De Zerbi è un allenatore fuori dal comune. In campo e fuori. Allena la squadra (a lungo) dentro al rettangolo di gioco, ma la allena anche dopo. E per questo ieri in conferenza stampa ha svelato un retroscena che ha stupito molti: ha invitato i giocatori a cena fuori con menù italiano. E dove sarebbe la notizia? Non è la prima volta, e non sarà certo l'ultima, che un allenatore invita il suo gruppo fuori. La notizia è che De Zerbi ha invitato la squadra a cena a casa sua. Oggi il Brighton, che affronterà la Roma negli ottavi di Europa League il 7 e il 14 marzo, gioca contro l'Everton e De Zerbi ha svelato come costruire buoni rapporti con i suoi giocatori sia importante tanto quanto la tattica. Pervis Estupinan e Ansu Fati sono stati gli ultimi giocatori ad assaporare l'ospitalità di De Zerbi mercoledì prima di stabilirsi con l'allenatore e il suo staff per guardare Napoli-Barcellona in Champions League. "Ansu e Pervis Estupinan sono stati entrambi a casa mia questa settimana - ha detto il tecnico -. Ansu è un bravo ragazzo e Pervis sa che deve dare qualcosa in più ma noi siamo qui per aiutare i giovani, soprattutto se questi giovani hanno un grande talento come loro".