Azmoun, allenamento extra: il fisioterapista scelto da due compagni della Roma

Azmoun, allenamento con il preparatore per l'attaccante della Roma

Dopo aver chiuso l'esperienza in Coppa d'Asia, dove ha sfornato buone prestazioni con la maglia della nazionale iraniana, Sardar Azmoun ha deciso di sottoporsi ad un lavoro specifico, tra campo e sessioni extra a casa, per ritrovare una condizione ottimale e ridurre il rischio di infortuni muscolari. Fondamentale gestire le energie psico-fisiche in vista di un calendario fitto di impegni, che vedranno protagonista la Roma di Daniele De Rossi. Azmoun, in tal senso, sta continuando a lavorare duramente con Javier Arozarena, fisioterapista che segue già Paulo Dybala e Leandro Paredes. Sui social, il video degli esercizi svolti dall'ex Zenit sul terrazzo della propria abitazione.