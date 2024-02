Totti promuove la Roma: "Dybala fenomeno, si vede la mano di De Rossi"

ROMA - Francesco Totti promuove la nuova Roma di Daniele De Rossi, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League e vincente cinque volte nelle ultime sei gare di campionato, sempre segnando almeno due gol. L'ex capitano ha parlato a Sky Sport, in occasione della presentazione del docufilm sulla carriera di Marcello Lippi: “Dybala? Stiamo parlando di un giocatore sopra le righe, di un campione, di un fenomeno, sono contento per la prima tripletta di Paulo nella Roma, sperando di vederne altre ancora più importanti sia per lui che per la Roma - le parole di Totti a proposito della prestazione super dell'argentino nel match vinto oggi 3-2 sul Torino - De Rossi? Ci sta mettendo il suo timbro di romanità, di conoscenza di Trigoria e dell'ambiente. È partito col piede giusto, speriamo che possa continuare così”.