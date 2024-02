Roma-Torino 3-2, le pagelle: Dybala inventa calcio, Smalling riparte

Prende un gol e mezzo, non è preciso nel palleggio. Sulla rete del pari poteva essere un pelo più reattivo. Ma si fa trovare pronto sulle uscite e in un paio di interventi.



Marcatura troppo morbida su Zapata sul gol, cerca di riscattarsi ma il suo colpo di testa invece finisce troppo alto.



Eccolo di nuovo titolare, 178 giorni dall’ultima volta. Chiaramente non in forma smagliante ma ancora in fase di rodaggio. a fortuna non lo assiste: autogol e partita riaperta.

Si prende l’applauso dell’Olimpico per aver vinto la coppa d’Africa, poi per la sua prestazione solida e pulita.