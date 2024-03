Roma, colpo di scena per il nuovo ds: spunta un nome straniero

La Roma è focalizzata sul campo ma prosegue anche la caccia al nuovo direttore sportivo a cui spetterà il compito di costruire la squadra della prossima stagione strutturandola sui parametri dettati dai Friedkin riguardo la sostenibilità. Se il primo nome in pole resta sempre quello di François Modesto, il diesse del Monza che ha avuto un trascorso lavorativo con la Cea Lina Souloukou all’Olympiakos, non sono di certo esclusi colpi di scena, quindi l’arrivo di un nuovo dirigente straniero (che non opera in Serie A) caldeggiato dalla Retexo.