Monza-Roma 1-4, le pagelle: Paredes al top, Dybala super

La Roma vola, lui non sbaglia neanche una mossa. Venti gol segnati in sette partite (22 in 9, coppa compresa), la squadra si diverte e risale la classifica. Una vittoria importante in trasferta e contro una squadra tosta. La zona Champions è sempre più vicina.



Ipnotizza Dany Mota davanti alla porta, cede soltanto all’eurogol di A. Carboni.







Prende un giallo da diffidato, ed esce per infortunio.





Si perde Mota in ripartenza, ma poi è bravo in avanti e attento nelle due fasi.







Nella numero 200 in A ci mette il fisco, ci mette la solita sostanza. Stringendo sempre i denti.







Entra bene e si guadagna un rigore.







Si prende un calcio in faccia dopo appena un minuto di gioco. Gioca con i tamponi dentro al naso ma non fa fatica in ogni caso a mantenere alto il ritmo. La coppa d’Africa gli ha fatto tanto, tanto bene.