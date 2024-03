Dybala, la frase che fa impazzire i tifosi della Roma: ecco cosa ha detto

"Tutto ciò che ha a che fare con l'Impero Romano ha sempre attirato la mia attenzione, non so perché. Forse ero romano in un'altra vita. Roma è magica". Lo ha detto Paulo Dybala in un'intervista ai canali ufficiali della Serie A: "Quando ero bambino in Argentina vedevo Roma solo attraverso i film. Che bello Il Gladiatore. La mia impressione era che fosse una città enorme, qualcosa di molto grande".

L'attaccante giallorosso ha aggiunto: "Il primo giorno in cui sono arrivato in Italia, sono arrivato a Roma. Per me è stato un sogno diventato realtà. E la città di notte è tutta un'altra cosa, è tutto illuminato, tutto più bello". Dybala parla del Colosseo e si emoziona: "Qui è dove tutto ha avuto inizio. Il mio primo giorno qui è stato una sorpresa, è stato incredibile, spettacolare. Ripenso spesso a quella serata".

Dybala e l'amore per il calcio

"A noi argentini da piccoli danno prima il ciuccio e poi un pallone". Dybala parla della sua infanzia e del suo legame con una passione divenuta professione: "Gioco a calcio da quando ho memoria. Dire che per me il calcio è tutto può sembrare esagerato, ma è proprio così. I ricordi più belli che ho sono spesso legati al calcio. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato qualcosa di così importante e grande perché si può immaginare, si può sognare, ma quando quei sogni diventano realtà, è davvero incredibile. Il calcio è in ogni momento della mia vita".