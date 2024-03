Roma-Brighton, il precedente con gol di Pruzzo e Di Bartolomei

La misteriosa assenza di Falcao

La Roma vince il primo trofeo Barilla, ma il presidente Viola, con grande fair play, dona la coppa agli sconfitti, che tornano così in Inghilterra a mani piene. Nella formazione giallorossa spicca l'assenza di Falcao, nascosta fino all'ultimo, tanto che il ct brasiliano Telé Santana, arrivato all'Olimpico proprio per vedere il Divino, resta spiazzato e deluso. Si parla di un'influenza che ha bloccato a letto l'asso sudamericano, ma Liedholm e il dottor Alicicco sembrano non saperne nulla quando sono interpellati dai giornalisti a fine partita. "Ma quale febbre! Gli ho dato un giorno di permesso, questa sera sarà con noi in ritiro", le parole dell'allenatore svedese della Roma. In regia, con la maglia numero 5, Falcao è curiosamente sostituito quel giorno da Marangon, che di solito fa il terzino sinistro. Nel Brighton delude Jimmy Case, ricordato per aver vinto la prima edizione del Bravo, premio messo in palio dal Guerin Sportivo sin dal 1978. Gianni Bezzi, che firma il pezzo della partita sul Corriere dello Sport del 16 novembre 1981, scrive: "Profonda delusione offriva il celebre Case, rimasto costantemente estraneo al gioco, defilato sulla fascia destra. Che differenza dallo splendido Case che proprio all'Olimpico di Roma quattro anni fa aveva conquistato con il Liverpool la Coppa dei Campioni travolgendo per 3-1 il Borussia!". Storie di altri tempi, che a Trigoria sperano di rivivere in questo 2024...