Chi è il proprietario più ricco della A? Ma il più facoltoso è in serie B

ROMA - Chi è l'uomo più ricco del mondo? Secondo la solita classifica di Bloomberg, nelle ultime ore si è verificato un clamoroso sorpasso: il proprietario del Rennes, il francese Arnault, è salito in testa togliendo il primato a Jeff Bezos, patron di Amazon, ed Elon Musk, fondatore di Tesla e PayPal oltre che proprietario di due social media molto frequentati. Arnault avrebbe fondi per 197 miliardi di dollari. Ma spulciando la lista si scopre che anche il calcio non se la passa male: nel settore il primo è il messicano Carlos Slim, quattordicesimo in assoluto, che tra l'altro possiede il club dell'Oviedo in Spagna. Il suo patrimonio ammonta a 103 miliardi di dollari. Il primo “italiano”, terzo tra i calciofili, è Budi Hartono, indonesiano e azionista di maggioranza del Como, con 23,2 miliardi di dollari.