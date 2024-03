Roma, Lukaku e la frase sul futuro: cosa voleva dire e perché è una buona notizia

Dove l'istinto dice di andare, la testa ti dice di fermarti. Riflettere. Ragionare. E magari ridere pure. Romelu Lukaku lo ha imparato nel calcio e nella vita. Lo ha capito quando, da ragazzino, fingeva di non vedere che la mamma allungava il latte con l'acqua per farlo durare di più e non voleva mostrarlo ai figli perché per loro il latte, in casa, doveva essere sempre tanto e buono. Lo ha capito quando ha scelto di lasciare il Belgio, il porto sicuro dove un giorno forse tornerà, per tentare l'avventura in Premier. E lo ha capito due sere fa, nella pancia dell'Olimpico, quando è scoppiato a ridere (di se stesso, in primis) alla domanda - scontata, se l'aspettava - sul futuro. In mezzo, in tutti questi anni, poca testa, tanto istinto. Non è mai stato un giocatore capace di legarsi a lungo a club, maglie, storie, compagni, allenatori e persone, altrimenti, a 30 anni, non avrebbe giocato per sette squadre diverse. Ma il tempo passa per tutti, anche per lui, e allora anche se l'istinto ti dice di andare, la testa ti dice di fermarsi. E ragionare.