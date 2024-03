Stramaccioni e il retroscena su De Rossi: "L'ho chiamato e mi ha detto una cosa sorprendente"

La cura De Rossi continua a fare benissimo alla Roma. I giallorossi dall'arrivo dell'ex capitano hanno inanellato una serie importante di risultati utili tra cui spicca il netto 4-0 inflitto al Brighton di De Zerbi in Europa League. In tanti si sono espressi sul lavoro del tecnico e tra questi c'è anche Andrea Stramaccioni, oggi telecronista per Dazn: "De Rossi ha lavorato a livello psicologico: ha preso un gruppo in carenza di fiducia a causa di risultati negativi e alcuni giocatori che non rendevano più come Spinazzola, Lukaku e Dybala. Tutti erano in un momento di down psicologico. Poi ha messo in campo le sue idee e quello che sapeva fare", ha affermato l'ex allenatore ai microfoni di Deejay Football Club programma condotto da Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa.