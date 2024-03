Pellegrini e la frase a sorpresa su Totti a C'è posta per te: "Ci manca"

Quella di Lorenzo Pellegrini è una battuta. Ma è anche una frase detta davanti a milioni di spettatori nel programma più visto del sabato sera. I fatti: durante C'è posta per te Pellegrini (con Mancini e Cristante) fa una sorpresa a due fratelli siciliani che hanno perso il papà. All'appello manca il terzo figlio, più piccolo, che si chiama, testuale, Francescototti tutto attaccato. In studio ovviamente si sorride, poi Pellegrini dice ai ragazzi: "Vi aspettiamo allo stadio e a Trigoria. Con Francescototti. Che a noi ci manca. Intanto, portate lui". Una battuta, ovviamente, che però basta a far sognare i romanisti: dopo De Rossi, e conun capitano romano come Pellegrini, il ritorno di Francesco Totti (staccato) sarebbe la ciliegina sulla torta.